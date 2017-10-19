المحكمة ترفض طلب عصام العريان برد قاضي التخابر مع «حماس»

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قررت محكمة استئناف القاهرة رفض طلب الرد المُقدم من القيادي الإخواني عصام العريان، ضد الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، وقررت المحكمة أيضا تغريم المتهم مبلغ 4 آلاف جنيه، وشهدت الجلسة تغيب هيئة الدفاع عن الإخوان الذين اكتفوا بتقديم المذكرات.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسين الوكح، وعضوية المستشارين طارق جمال الدين وأحمد عبد الحفيظ وسكرتارية طارق شحاتة.

وطالب القيادي الإخواني عصام العريان أثناء محاكمته بالجلسة الماضية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" أجلا لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة، حيث ورد لمحكمة الجنايات بالجلسة الماضية، كتاب من محكمة استئناف القاهرة الذي يتضمن وجود دعوى رد مُقامة من المتهم عصام العريان، وأرفق بالكتاب تقرير رد مُؤرخا في 10 أكتوبر، ومُثبتا به انتقال مُوظف مُختص من محكمة استئناف القاهرة لعمل إجراءات الرد المقدم من المتهم بناء على طلبه، فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى يحكم بطلب الرد وعلى قلم كتاب المحكمة التربص بالحكم واتخاذ ما يلزم على ضوء ما يقضى به، مع استمرار حبس المتهمين.

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كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

وقضت محكمة النقض فى وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.