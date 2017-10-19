إخلاء سبيل مهندس بكفالة 10 آلاف في اتهامه بالتزوير والتربح

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة باب الشعرية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل "نزيه.ح" مهندس بحي منشأة ناصر بكفالة مالية 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتزوير والتربح وإهدار المال العام.

كان ضباط مباحث المرافق بالقاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث ألقوا القبض على مهندس بحي منشأة ناصر، بتهمة التزوير والتربح، وإهدار المال العام، والتواطؤ مع مقاول.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرافق تفيد قيام "نزيه.ح" مهندس بحي منشأة ناصر حاليا، ومدير مشروعات حي باب الشعرية سابقا، باستغلال وظيفته والتربح منها بالتواطؤ مع "جون.س" مقاول بحي باب الشعرية، وارتكابهما مخالفات تمثلت في إصدار مستخلصات للمقاول المشار إليه مخالفا لشروط العقد المبرم بين الحي والمقاول والذي لم يقم الأخير بتنفيذه، ولم ينفذ قرارات الهدم الصادرة للعقارات ملكه.

كما ارتكب المتهمان جرائم عبارة عن تزوير مستخلصات رسمية واهدار المال العام بقيمة 68 ألف و337 جنيه لصالح المقاول بالتواطؤ مع المهندس بعدم تحرير أو توقيع غرامات عليه لمخالفته شروط العقد وعدم استكمال قرارات الهدم الكلى الصادرة للعقارات.

أكدت تحريات المباحث صحة تلك معلومات كما أشارت إلى قيام المتهمان بإهدار المال العام على خزينة الدولة وتحصل الأول على منفعة من جراء ذلك ولم تتوصل التحريات لتحديد ماهيتها، وباستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.