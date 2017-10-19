‏مصر تدعم المقترح الفلسطيني بطرح بند حول التلوث البيئي أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت مصر دعمها الكامل للمقترح الفلسطيني بطرح بند حول التلوث البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أامام الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في نيروبي خلال شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة مصر أمام اجتماع الدورة التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة اليوم الخميس -بمقر الجامعة العربية والتي ألقاها محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .

‏وأكد عبد الوهاب أهمية التحضير والإعداد الجيد للدورة الثالثة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ودراسة مخرجات الدورة السابقة من أجل التحضير الجيد والخروج بنتائج ملموسة حول القضايا البيئية وعلى رأسها التنوع البيولوجي والمناخ والتنمية المستدامة.

‏وشدد على تأييد مقترح تشكيل مجموعة عمل من خبراء البيئة في الدول العربية للإعداد والتحضير للدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ‏بشأن القضية المطروحة خاصة موضوعات تغير المناخ والتلوث البيئي واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 .

ودعا إلى ضرورة التركيز على الشركة مع منظمات المجتمع الدولي بما يتيح الفرصة للدول العربية إلى توجيه استثماراتها إلى المجالات ذات القيمة المضافة العالية .

‏وأكد أنه مصر ستعمل على تعزيز المواقف المشتركة للدول النامية والمجموعة العربية خلال رئاستها لمجموعة الـ"77والصين "سواء في نيويورك أو في المفاوضات الدولية المتعلقة بتغير المناخ والبيئة.

‏كما أكد ضرورة التعاون مع الشركات والجامعات ومراكز البحوث لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، داعيا المنظمات العربية إلى الاستمرار في دعم وزارة البيئة في الدول العربية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشدد على ضرورة تفعيل آلية مناسبة للتعاون حول المشروعات المعدة في الخطة 2030 ، مؤكدا أنه موضوعات تغيير المناخ هي من الموضوعات ذات الأولوية للدول العربية .

وأكد عبد الوهاب على ضرورة عدم السماح بإعادة التصويت مرة أخرى على اتفاق باريس .