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بالصور- اختتام فعاليات مؤتمر "الإفتاء العالمي" بالسلام الوطني

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مصراوي Masrawy

بالصور- اختتام فعاليات مؤتمر "الإفتاء العالمي" بالسلام الوطني

02:18 م الخميس 19 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بحضور 5 وزراء.. إطلاق أول حاضنة تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجال التعليم -صور

الألبوم التالى

بحضور 5 وزراء.. إطلاق أول حاضنة تكنولوجية ناشئة متخصصة في مجال التعليم

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

اختتم المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء المصرية "دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، فعالياته بعزف السلام الوطني.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، توصيات المؤتمر، التي دعا خلالها إلى ضرورة إصدار تشريع يجرم عمل المفتين بغير علم.

ووجه مفتي الجمهورية، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح لرعايته المؤتمر، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإلقائه الكلمة الرئيسية.

شارك في المؤتمر، وفود من 63 دولة على مستوى العالم.

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