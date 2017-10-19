نيابة دمياط تحقق مع نصاب انتحل صفة طبيب بأكبر مستشفيات المحافظة

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد مستشفى الطوارئ بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، واقعة غريبة بطلها نصاب انتحل صفة طبيب بعدما تقدم للتعاقد مع الإدارة وقدم المستندات المعتمدة من قبل جهات مختلفة من بينها مراكز طبية في محافظات عدة إلى جانب حمله لكارنيه عضوية نقابة الأطباء، قبل أن يبلغ مدير المستشفى نيابة كفر سعد للتحقيق في الأمر وكذا مديرية الشؤون الصحية.

وتقدم "م. س" للتعاقد مع إدارة المستشفى "استشاري نساء وتوليد"، وحين وضعته تحت الاختبار لمدة أسبوع بدا عليه الارتباك ورفض إجراء فحوصات أو عمليات جراحية رغم تردد الآلاف يوميًا على المستشفى الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى دمياط.

وأجرت إدارة الشؤون القانونية بالمديرية تحقيقًا في الواقعة وتبين أن الطبيب المزعوم يحمل بطاقتي رقم قومي الأولى "استشاري نساء وتوليد" والأخرى "استشاري عظام"، وجرى إخطار مركز شرطة كفر سعد قبل أن يجري تحويله إلى النيابة.