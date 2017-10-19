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بالصور- رئيس الوزراء يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأبيسبالصور- رئيس الوزراء يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأبيس

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مصراوي Masrawy

بالصور- رئيس الوزراء يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأبيسبالصور- رئيس الوزراء يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأبيس

02:08 م الخميس 19 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أعمال إنشاء نادي الاتحاد السكندري الجديد على مساحة 5 أفدنة بأرض الغابة الترفيهية بمنطقة أبيس أمام ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ورافق "إسماعيل" خلال الجولة كل من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

وقال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن الفرع الجديد للنادي من المقرر أن يشمل ملعبين قانونيين أحدهما نجيل صناعي والآخر نجيل طبيعي، بالإضافة إلى وغرف لخلع الملابس وكافيتيريا ومبنى إداري و6 ملاعب لكرة السلة والطائرة.

وأشار "مصيلحي" إلى أن أعمال إنشاء فريق نادي الاتحاد تنفذها الأشغال العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء في أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض بالغابة الترفيهية لنادي الاتحاد السكندري، لحل مشكلة التدريب بنادي الاتحاد السكندري العريق

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    بالصور- رئيس الوزراء يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأبيسبالصور- رئيس الوزراء يتفقد الفرع الجديد لنادي الاتحاد السكندري بأبيسأخبار

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مصراوي Masrawy

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