تونس: ايقاف جريحين من المتشددين الليبيين
تونس: ايقاف جريحين من المتشددين الليبيين
02:11 م الخميس 19 أكتوبر 2017
وزارة الداخلية التونسية
تونس- (د ب أ):
قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الخميس، إن وحدات الحرس الوطني أوقفت ضمن جهودها في مكافحة الارهاب جريحين من بين المتشددين الليبيين داخل التراب التونسي كانا شاركا في المواجهات المسلحة بليبيا.
وأفادت الوزارة بأن العنصرين التكفيريين يحملان الجنسية الليبية وقد تمكنا من الدخول إلى التراب التونسي لتلقي العلاج بعد إصابتهما بجروح بليغة خلال المواجهات التي حدثت مؤخرا بليبيا.
وذكرت أنهما كانا يعتزمان الفرار من الملاحقة القضائية في ليبيا، وقد أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بهما ومباشرة دعوى قضائية بشأنهما موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي بالخارج.
وشددت تونس مراقبتها على الحدود الشرقية مع ليبيا عبر ساتر ترابي ممتد على نحو 250 كيلومترا، كما وضعت نظام مراقبة الكتروني بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة للحد من تسلل المتشددين وأنشطة التهريب وتسريب الأسلحة داخل تونس.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تأكيد حبس "صاحبي القبلة" في تونس بتهمة "خدش الحياء العام"
-
تونس تدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم في مجال مكافحة الارهاب
-
البحرية التونسية تنتشل 34 جثة من ضحايا المهاجرين الغرقى
-
تواصل الاجتماعات لليوم الثاني في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات الليبي
إعلان
إعلان