تونس: ايقاف جريحين من المتشددين الليبيين

تونس- (د ب أ):

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم، الخميس، إن وحدات الحرس الوطني أوقفت ضمن جهودها في مكافحة الارهاب جريحين من بين المتشددين الليبيين داخل التراب التونسي كانا شاركا في المواجهات المسلحة بليبيا.

وأفادت الوزارة بأن العنصرين التكفيريين يحملان الجنسية الليبية وقد تمكنا من الدخول إلى التراب التونسي لتلقي العلاج بعد إصابتهما بجروح بليغة خلال المواجهات التي حدثت مؤخرا بليبيا.

وذكرت أنهما كانا يعتزمان الفرار من الملاحقة القضائية في ليبيا، وقد أذنت النيابة العامة بالاحتفاظ بهما ومباشرة دعوى قضائية بشأنهما موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي بالخارج.

وشددت تونس مراقبتها على الحدود الشرقية مع ليبيا عبر ساتر ترابي ممتد على نحو 250 كيلومترا، كما وضعت نظام مراقبة الكتروني بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة للحد من تسلل المتشددين وأنشطة التهريب وتسريب الأسلحة داخل تونس.