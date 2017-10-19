"الإداري" يؤجل دعوى وقف التصديق على اتفاقية "تيران وصنافير" لـ٢١ ديسمبر
"الإداري" يؤجل دعوى وقف التصديق على اتفاقية "تيران وصنافير" لـ٢١ ديسمبر
01:47 م الخميس 19 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب – محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، والتي تطالب بوقف قرار رئيس مجلس النواب بالتصديق على اتفاقية توسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى جلسة ٢١ ديسمبر للمذكرات.
اختصمت الدعوى رقم ٥٢٨٧٤ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس النواب.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8-4-2016، وذلك بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وموافقة مجلس الوزراء.
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