"علشان تبنيها" تجمع 4 ألاف توقيع بالبحر الأحمر
"علشان تبنيها" تجمع 4 ألاف توقيع بالبحر الأحمر
01:56 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الرئيس السيسي
القاهرة- مصراوي:
أعلنت حملة "علشان تبنيها"، جمع 4 ألاف توقيع بمحافظة البحر الأحمر، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية.
ونشرت صفحة الحملة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورًا لمواطنين أثناء توقيعهم استمارة الحملة.
يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت منذ 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين، بهدف مطالبة الرئيس السيسي للترشح لفترة ثانية.
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