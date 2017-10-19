مفاجآت التعديل الوزاري في الإمارات: وزراء للذكاء الصناعي وتوطين الوظائف

كتبت- هدى الشيمي:

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، تفاصيل التعديل الوزارة الجديد، والذي تضمن عدة مفاجآت أبرزها تعيين وزير لتوطين الوظائف وذلك لأول مرة.

وقال بن راشد، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع تويتر، إن التعديل الوزاري يشمل تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ووزيرة دولة لملف العلوم المتقدمة، ووزيرة دولة لملف الأمن الغذائي.

وبحسب تدوينات حاكم دبي، تم تعيين ناصر بن ثاني الهاملي وزيرا للموارد البشرية والتوطين، وأكد بن راشد أن الوزير الجديد أمامه مهمة كبيرة، إذ أن بلاد ما زالت بطيئة في ملف التوطين.

كما تم تعيين عمر بن سلطان العلماء، 27 عاما، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، إذ نجح بقيادة القمة العالمية للحكومات واستراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي.

ووقع الاختيار على سارة الأميري، 30 عاما، لتكون وزيرة للدولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، وتشمل مهمتها البحث والتطوير وصناعة الكفاءات العلمية، كما تتولى مسؤولية مجلس علماء الإمارات، وتقود باقتدار مهمة الإمارات للوصول للمريخ. ويقول بن راشد: "ونريد مئات النماذج مثل سارة لمستقبل الإمارات".

وأعلن حاكم دبي عن تعيين مريم المهيري وزيرة للدولة، مسئولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة، بحثا وخطة وتقنية.

وتولت نورة الكعبي وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتم تعيين حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة لتنمية المجتمع، فيما أكد بن راشد أن الأسرة الإماراتية هي الرهان الأكبر لتماسك المجتمع.

ووجه بن راشد شكره للوزراء الذين أعافهم من الخدمة، وهم صقر غباش، الذي قضى أربعة عقود في منصبه، والوزيرة لبنى بنت خالد القاسمي، ونجلاء العور، وعبدالله البسطي، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء.