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رئيس الوزراء العراقي: حكومة كردستان أوشكت على الإفلاس

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء العراقي: حكومة كردستان أوشكت على الإفلاس

01:58 م الخميس 19 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء العراقي: حكومة كردستان أوشكت على الإفلاس

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن حكومة إقليم كردستان أوشكت على الإفلاس بسبب فساد عدد قليل من المسؤولين وأسرهم، داعيا إياها إلى الاعتراف بسلطة الدستور العراقي.

وقال العبادي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إنه في عام 2014 كانت التوقعات تشير إلى (نهاية العراق)، لكن الآن أنا فخور بأن أقول إن هذه التوقعات خاطئة بفضل القوات المسلحة العراقية والشعب العراقي"، موضحا أن "العراق عانى في تلك المدة بإطراد من هزائم تنظيم داعش".

وأضاف العبادي "الآن وبعد أن أصبحت المدن محررة، بما في ذلك الموصل وتلعفر والحويجة، فإن العراق على استعداد لإخراج داعش من أراضيها تماما، وإعادة الملايين من الناس الذين أجبرهم الإرهاب على مغادرة مدنهم إلى ديارهم، وإعادة فتح المدارس، وإعادة الأطباء والممرضات إلى العيادات الصحية"، مؤكدا أن الشعب العراقي قدم تضحيات غير اعتيادية لتحرير أرضه.

وتابع "الاستفتاء يتعارض مباشرة مع الدستور، وهو عمل من أعمال التقسيم المتعمد"، مشيرا إلى أن "الأسوأ من ذلك أن الاستفتاء يشجع بقاء داعش"، موضحا أن "مهام القوات المسلحة هي تأمين المرافق الاتحادية في كركوك والمناطق الشمالية الأخرى، والمساعدة في العودة الآمنة للمشردين، والحفاظ على اليقظة ضد الهجمات الإرهابية".

كما شدد أن حكومته "تعتزم معالجة التوزيع غير العادل للموارد الوطنية من أجل إنهاء الفساد في المنطقة الكردية، وحماية الشعب بأسره"، داعيا إلى ضرورة توحد الشعب لإعادة بناء بلد ديمقراطي يتمتع فيه كل مواطن بإمكانية الوصول الكامل إلى حماية الدولة، مثلما اتحد من قبل لهزيمة داعش على مدى السنوات الثلاث الماضية.

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