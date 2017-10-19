كيف تتمتع بالسعادة رغم مضايقات "مديرك" في العمل

كتبت- ميرا ماهر:

يتعرض موظفون للعديد من الضغوط اليومية، ومن بينها مضايقات المديرين، مما يؤثر على العمل بشكل سلبي، لذلك ذكر موقع DW" الألماني بعض الأمور التي يمكنها أن تساعدك في تخطي جميع الأمور وإتمام ساعات العمل بشكل جيد.

1-لا تعمل خارج أوقات العمل الرسمية. وهنا ينصح الخبراء، بالالتزام بأداء مهام العمل في وقت الدوام فقط.

2- عدم الانتهاء من مهمة معينة في العمل، تؤرق ليلتك ووقتك مع الأسرة خارج العمل، لذا من المفيد تسجيل كافة الواجبات اليومية والأسبوعية، فذلك يساعد على تقليل الضغط العصبي في يوم العمل الطويل.

3- ينصح الخبراء بتغيير الروتين اليومي للعمل، لأنه من العوامل المهمة لتحفيز المخ وزيادة التركيز.

4- ابتعد عن كل ما يشتت الذهن، ويجب التركيز على مهمة محددة ، يساعدك هذا في إنهاء عملك مبكرا.

5- لا تهمل أوقات الاستراحة لأنها ستساعدك في زيادة التركيز ودرجة الإنتاج.

6- تعلم التعامل مع المدير "دائم الصراخ" عن طريق الالتزام بالهدوء التام، لاسيما وأن هذا الصراخ يعني أن المدير نفسه يشعر بالإحباط أو غير قادر على أداء الواجبات الملقاة على عاتقه. والأفضل في هذه الحالات عدم أخذ الأمر بشكل شخصي والانتظار حتى تهدأ الأمور ومناقشة المسألة بهدوء مع المدير.