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مترو الأنفاق يعلن خطة مواجهة السيول والأمطار‎ في الشتاء

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مصراوي Masrawy

مترو الأنفاق يعلن خطة مواجهة السيول والأمطار‎ في الشتاء

01:45 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مترو الأنفاق يعلن خطة مواجهة السيول والأمطار‎ في الشتاء

المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأن

القاهرة- مصراوي:

أعلن المهندس علي الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، استعدادات الشركة لفصل الشتاء بالخطوط الثلاثة للمترو، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية لتلافي المشكلات والسلبيات حال حدوثها.

وأكد الفضالي، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنه يتم التعامل مع أي طوارئ بشكل سريع والعمل على إزالتها فور حدوثها، حفاظا على انتظام حركة تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أنه تم تأمين الشبكة الهوائية الكهربائية المعلقة بالخط الأول والقضيب الثالث بالخط الثانى والثالث وجاهزية طلمبات شفط المياه وتم نظافة وصلاحية موانع الصواعق أعلى الوحدات المتحركة وتجهيزها للأمطار والسيول والرياح الشديدة.

وأشار صبره، إلى أنه تم الانتهاء من عمل صيانة مخرات السيول بجميع المحطات النفقية وتطهير شبكات الصرف بالمحطات والأنفاق ونظافة وجاهزية المجر.

ولفت إلى أنه تم نشر فرق الطوارئ والصيانة والأمن الصناعى فى محطات المترو المختلفة لسرعة التدخل فى حالة الطوارئ .

واضاف العضو المنتدب أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة للسيطرة والتعامل طبقا لتعليمات السلامة وخطة الازمات بوزارة النقل .

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