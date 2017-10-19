"ديلر مطروح" سقط بالحبوب المخدرة في المطرية
"ديلر مطروح" سقط بالحبوب المخدرة في المطرية
01:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017
المتهم
كتب – فتحي سليمان:
ألقى رجال مباحث المطرية القبض على تاجر أقراص مخدرة بمنطقة المطرية، بحوزته 300 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وكشفت تحريات رجال الشرطة، أن المتهم مقيم بشارع مطروح ويروج المخدرات على عملائه.
وردت معلومات للمقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تفيد قيام "محمود ج ع"، 27 سنة، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من منزله مكانا لتجارته في الأقراص المخدرة.
أمر العميد محمود هندي مدير مباحث قطاع شرق القاهرة بسرعة القبض على المتهم، وأسفرت إحداها عن ضبطه، وعثر بحوزته على 3000 قرص مخدر، ومبلغ 1630 جنيه.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
جبروت امرأة.. احتجزت طفلا وحرقت جسده بسبب تعرضه للسرقة
-
"حيلة ضابط".. تنكر بهيئة رجل أعمال للإيقاع بشقيقين وبحوزتهما 99 قطعة
-
النقض تتنحى عن نظر طعن علاء عبد الفتاح بقضية "أحداث الشورى"
-
تحرش واتفاق واستغاثة.. مطاردة بشارع جامعة الدول العربية بسبب هاتف
إعلان
إعلان