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"ديلر مطروح" سقط بالحبوب المخدرة في المطرية

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مصراوي Masrawy

"ديلر مطروح" سقط بالحبوب المخدرة في المطرية

01:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017

المتهم

كتب – فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث المطرية القبض على تاجر أقراص مخدرة بمنطقة المطرية، بحوزته 300 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وكشفت تحريات رجال الشرطة، أن المتهم مقيم بشارع مطروح ويروج المخدرات على عملائه.

وردت معلومات للمقدم محمود الأعصر رئيس مباحث قسم شرطة المطرية تفيد قيام "محمود ج ع"، 27 سنة، عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذاً من منزله مكانا لتجارته في الأقراص المخدرة.

أمر العميد محمود هندي مدير مباحث قطاع شرق القاهرة بسرعة القبض على المتهم، وأسفرت إحداها عن ضبطه، وعثر بحوزته على 3000 قرص مخدر، ومبلغ 1630 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

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