مقتل مهندس أمريكي بسبب علاقة عاطفية في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط، اليوم الخميس، التحقيقات في واقعة مقتل مهندس زراعي على يد زوج ابنة شقيقة زوجته بعد مرور أيام على زيارته المحافظة واختفائه، وذلك بعدما نجحت قوات الأمن في ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة لشكه في سلوك زوجته ووجود

علاقة عاطفية بينها وبين المجني عليه، مؤكدًا أنه طعن الأخير بسكين ودفن جثته بمنطقة عقارات حديثة.

وتمكن ضباط قسم شرطة دمياط الجديدة، من كشف لغز اختفاء مهندس زراعي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد ورود بلاغ من "ن. م"، 48 عامًا، تقيم في مصر الجديدة يفيد باختفاء خالها "م.ح"، 67 عامًا، ويقيم في منطقة سموحة بالإسكندرية، وأنه كان في مدينة دمياط الجديدة لزيارة ابنة شقيقة زوجته.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق البحث برئاسة رئيس المباحث الجنائية ومفتشي المباحث ورئيس فرع الأمن العام عن تورط "ه.ي"، 40 عامًا، زوج نجلة شقيقة زوجة المجني عليه، وجرى إعداد الأكمنة على الطرق الرئيسية لضبط المتهم الذي اعترف أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة وأنه استغل زيارته إلى المدينة واستدرجه واستقل معه سيارة كان قد استأجرها وتوجه به إلى منطقة عقارات حديثة البناء.

وبيّن المتهم أنه طعن المجني عليه بسلاح أبيض كان في حوزته ثم دفنه واستولى على مبلغ مالي يقدر بـ 7 آلاف جنيه وكروت "فيزا" وساعة يد ذهبية وترك السيارة على الطريق الدولي بالقرب من منطقة المنتزة بالإسكندرية لتضليل جهات التحقيق، موضحًا أنه ارتكب الجريمة لشكه في سلوك زوجته وتأكده من وجود علاقة عاطفية بينها وبين المجني عليه.