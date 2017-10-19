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إنشاء كيان خاص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إنشاء كيان خاص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية

01:20 م الخميس 19 أكتوبر 2017

إنشاء كيان خاص لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية

جامعة-الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، على إنشاء كيان خاص لتقديم مساعدات وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وإدارة رعاية الشباب بالجامعة.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الكيان المزمع إنشائه يهدف لرفع المستوى التعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن الاهتمام بهم صحيًا واجتماعيًا ورياضيًا.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم البدء في وضع الهيكل وخطوات تنفيذ الكيان للعمل على تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة في استخدام أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس مشروع تنمية وتأهيل قرى محافظة الإسكندرية التي أعدتها كلية الزراعة لتحويلها من قرى مستهلكة ومستوردة إلى قرى مكتفية ومنتجة ومصدرة.

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