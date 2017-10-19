حبس موظف حاول تهريب 1900 قطعة أثرية في الشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الحسينية العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس موظف في معهد أزهري، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية ضبطه بحيازته 1905 قطع أثرية بدائرة المركز.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط مباحث السياحة والآثار بالشرقية، عن حيازة المدعو "محمد. س. ع" 41 عامًا، موظف بمعهد أزهري، مُقيم بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

وفور التأكد من صحة المعلومات، تم الدفع بأحد ضباط مباحث الآثار متنكرًا في هيئة تاجر آثار، وتم تنظيم عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهم حال استقلاله سيارته الملاكي، وبحيازته 1905 قطع أثرية يرجع تاريخها للعصر البيزنطي.

ومن أبرز القطع الأثرية المضبوطة، 1420 عملة ذهبية عليها كتابات ورسومات يرجع تاريخها للعصر البيزنطي، و480 قطعة حجرية دائرية بيضاء اللون، يرجع تاريخها لعصر الدولة القديمة، حيث كانت تُستخدم في الموازين، بالإضافة إلى تمثال حجري بطول 60 سنتيمتر لسيدة، مكسور إلى 5 قطع يرجع تاريخه للعصر المتأخر، وتمثال آخر بارتفاع 20 سنتيمتر، وآخر بارتفاع 15 سنتيمتر، وأطراف سفلية لتمثال بقاعدة ارتفاعه 12 سنتيمتر، جميعها مدون عليها كتابات هيروغلفية ترجع للعصر المتاخر.

كما تم ضبط المتهم وبحيازته طبنجة "حلوان" مُرخصة، و5 طلقات لذات العيار، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار فيها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.