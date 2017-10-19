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حبس سائق قطع أصابع زوجته لرفضها تسجيل منزلها باسمه بالشرقية

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مصراوي Masrawy

حبس سائق قطع أصابع زوجته لرفضها تسجيل منزلها باسمه بالشرقية

01:20 م الخميس 19 أكتوبر 2017

حبس سائق قطع أصابع زوجته لرفضها تسجيل منزلها باسمه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة فاقوس العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقطع إصبعي الإبهام لزوجته، والاعتداء عليها بالضرب؛ لرفضها تسجيل منزل تملكه باسمه بقرية "الصالحية القديمة" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي لـ"السيدة. م. ل" 41 عامًا، ربة منزل، مُقيمة بقرية "الصالحية القديمة" مصابة بجروح قطعية متعددة بالرأس واليدين، وتعرضها لبتر كامل بإصبعي الإبهام، فضلًا عن جروح قطعي بإصبعي السبابة والوسطى باليد اليسرى.

بالانتقال وسؤال والد المصابة، اتهم المدعو "السيد. الـ. م. ع" 45 عامًا، سائق، زوج المجني عليها، بالاعتداء عليها بسلاح أبيض "سنجة" وإصابتها؛ بسسب رفضها تسجيل منزل خاص بها باسمه، ولاذ المتهم بالفرار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم41 / 668 أحوال ثان الزقازيق لسنة 2017.

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