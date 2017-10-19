الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
01:20 م الخميس 19 أكتوبر 2017
درجات الحرارة
كتبت- مادي غيث:
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس معتدل شمالًا، مائل للحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.
كما توقع خبراء الهيئة، وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
ومن المتوقه - أيضًا - أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، وأن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة "العظمى - الصغرى" المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية غدًا الجمعة:
القاهرة 21 29
وسط الدلتا 21 29
الإسكندرية 18 26
بلطيم 18 26
مطروح 16 25
السلوم 16 25
سيوة 15 28
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
العريش 17 28
رفح 16 27
الإسماعيلية 17 30
السويس 18 30
رأس سدر 19 30
نخل 15 28
نويبع 23 29
طابا 17 29
كاترين 13 23
الطور 21 28
شرم الشيخ 22 31
الغردقة 21 31
مرسى علم 22 29
الفيوم 19 30
بني سويف 18 30
المنيا 18 30
أسيوط 19 31
سوهاج 19 32
قنا 18 33
الأقصر 19 33
أسوان 20 34
أبو سمبل 19 33
الوادي الجديد 16 31
شلاتين 21 31
أبو رماد 22 30
رأس حدربة 22 29
حلايب 23 29
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