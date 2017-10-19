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ورشة عمل لتدريب مسؤولي "التعلم النشط" على استخدام بنك المعرفة

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مصراوي Masrawy

ورشة عمل لتدريب مسؤولي "التعلم النشط" على استخدام بنك المعرفة

01:17 م الخميس 19 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا وورشة عمل لمسئولى التعلم النشط على مستوى الجمهورية.

ووفقا لبيان صحفي، اليوم الخميس، أكدت الدكتورة دلال عبد الحميد المدير العام للإدارة العامة للتعليم الابتدائى أنه تم فى الاجتماع مناقشة ماتم تنفيذه من الخطة الصيفية، والمشكلات والمعوقات التى واجهت مسئولى التعلم النشط عند تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى مناقشة ماتم إعداده من خطة تنفيذية مستقبلية لتطوير التدريس التوظيفى (التعلم النشط).

وأشارت عبد الحميد إلى أهمية التعلم النشط الذى يعتمد على تقديم المادة الدراسية للطلاب بطرق جذابة، للخروج من الشكل التقليدى للتدريس مما يعود بالفائدة الشاملة على الطلاب، ويساعد على رفع مستوى الاستيعاب والفهم لدى الطلاب بالمدارس الابتدائية، كما يساعد على تنمية المهارات لديهم.

يذكر أنه على هامش الاجتماع تم عقد ورشة عمل لمسئولى التعلم النشط على مستوى الجمهورية، والعاملين بالإدارة العامة للتعليم الابتدائى؛ للتعريف بكيفية الدخول على بنك المعرفة المصرى(EKB)، وكيفية الاستفادة منه فى العملية التعليمية، عن طريق المنسق الرسمى للبنك.

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