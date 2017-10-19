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"التعليم العالي": ننتظر اعتماد اللائحة الطلابية.. والانتخابات أول نوفمبر

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مصراوي Masrawy

"التعليم العالي": ننتظر اعتماد اللائحة الطلابية.. والانتخابات أول نوفمبر

01:17 م الخميس 19 أكتوبر 2017

وزارة التعليم العالي

كتبت- داليا شبل:

صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن أمر انتخابات الاتحادات الطلابية معلق لحين اعتماد اللائحة الطلابية من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه فور اعتمادها ستقوم الوزارة بإرسال نسخة منها إلى كافة الجامعات للاطلاع عليها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه من المقرر أن تشكل كل جامعة اللجان الانتخابية الخاصة بها، ومن ثم الإعلان عن فتح باب الترشح أمام الطلاب الراغبين في رئاسة الاتحادات.

وعن موعد إجراء الانتخابات الطلابية، قال المصدر، أن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللفتات الإعلانية لهم قبل موعد اجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اللائحة الطلابية الجديدة، في أغسطس الماضي، وأحالها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.

كان مصدر مسئول بالتعليم العالي، قال لمصراوي، إن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من نوفمبر القادم، على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم السماح للطلاب بوضع اللافتات الإعلانية الخاصة بهم قبل موعد إجراء الانتخابات بأسبوع، طبقا للقواعد التي ستقررها اللائحة الطلابية.

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مصراوي Masrawy

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