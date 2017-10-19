وزيرة التخطيط: المشروعات الاستثمارية لم تراع «الفجوة بالمحافظات» (صور)

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زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محافظة قنا اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات التنموية.

وعقدت الوزيرة اجتماعا مع الأجهزة التنفيذية في القاعة الزجاجية بكورنيش النيل بمركز قنا، لمناقشة مشروعات قرض البنك الدولي في الصعيد.

وأعلنت «السعيد» استعدادها لإطلاق مشروعات قرض البنك الدولي البالغ قيمته 500 مليون دولار لتنمية محافظتي قنا وسوهاج، مؤكدة أن الحكومة ستضخ مبلغًا مماثلًا لقيمة القرض.

وقالت وزيرة التخطيط، خلال اللقاء، إن الاهتمام بالصعيد من أولويات الحكومة، مشيرة إلى أن هناك خطة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع والعمل على حل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التطوير.

ولفتت «السعيد» إلى أن من أولويات الحكومة المشروعات الخاصة بالمواطنين والتي توفر فرص عمل وتنمية حقيقية، منوهة إلى أن الاستثمارات التي كانت توجه للمحافظات في الفترة الماضية لم تراع الفجوات النوعية للأقاليم، ولذلك ستوجه الاستثمارات بناءً على الفجوات الموجودة بالمحافظات من حيث عدد السكان والشباب والاحتياجات الحقيقية لكل محافظة.

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وأضافت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد منح صلاحيات وسلطة أكبر للمحافظين للعمل سويًا على سد هذه الفجوات، مع الاهتمام بشكل أكبر بمحافظات الصعيد.

من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، أنه سوف يتم مراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومناقشة المشروعات لتى سيوفرها قرض البنك الدولي.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوزيرة لمدة يومين بمحافظتي قنا وسوهاج، في إطار استكمال سلسة زياراتها الميدانية إلى صعيد مصر، لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية، والوقوف على نسب الإنجاز بها.