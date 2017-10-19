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وزيرة التخطيط: 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات البنك الدولي في الصعيد

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وزيرة التخطيط: 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات البنك الدولي في الصعيد وزيرة التخطيط: 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات البنك الدولي في الصعيد

التحرير

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تستعد لإطلاق مشروعات قرض البنك الدولي قريباً في محافظات الصعيد، وذلك عقب مراجعتها مع وزارتي التنمية المحلية والصناعة والمحافظين.

وأوضحت "السعيد" -على هامس زيارتها لمحافظة قنا اليوم الخميس- أن الحكومة ستضخ 500 مليون دولار لتنفيذ تلك المشروعات بخلاف دعم قرض البنك الدولي، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال التحضيرية، وإنشاء المكتب التنفيذي والكوادر التي ستدير المشروعات.

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وأكدت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح ، وجه بالإنفاق الصحيح للمشروعات الجديدة خاصةً في محافظات الصعيد.

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التحرير

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