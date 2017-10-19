«دينية البرلمان» تناقش إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين الأسبوع المقبل

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تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثالث، يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها وتحديد أهم مشروعات القوانين والقضايا على رأس أولوياتها.

وتواصل اللجنة الدينية مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الثالث فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بينما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أيمن عبد الهادى معاذ، وبدير عبد العزيز، و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، وسيكون الاجتماع مشتركا مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف تجهز حاليا لإقامة مؤتمر موسع بشأن «تجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب والتطرف»، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وستوجه الدعوة للكنيسة وكل المؤسسات الدينية والتعليمية والشباب وأساتذة الجامعات وبعض الوزارات المعنية وتحديدا التعليم العالى والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، كما أنها رفعت تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة لمكتب المجلس لإدراجه بالجلسة العامة.