أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«دينية البرلمان» تناقش إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين الأسبوع المقبل

Google+ Print
«دينية البرلمان» تناقش إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين الأسبوع المقبل «دينية البرلمان» تناقش إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين الأسبوع المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثالث، يوم الأحد المقبل، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها وتحديد أهم مشروعات القوانين والقضايا على رأس أولوياتها.

وتواصل اللجنة الدينية مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الثالث فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بينما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائبين أيمن عبد الهادى معاذ، وبدير عبد العزيز، و60 نائبا آخرين، بشأن إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين، وسيكون الاجتماع مشتركا مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف تجهز حاليا لإقامة مؤتمر موسع بشأن «تجديد الخطاب الدينى ومحاربة الإرهاب والتطرف»، بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وستوجه الدعوة للكنيسة وكل المؤسسات الدينية والتعليمية والشباب وأساتذة الجامعات وبعض الوزارات المعنية وتحديدا التعليم العالى والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، كما أنها رفعت تقريرها بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة لمكتب المجلس لإدراجه بالجلسة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل

حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب

كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب