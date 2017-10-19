إخلاء سبيل حسن حمدي و4 آخرين بقضية «فساد الأهرام للإعلانات»

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قرر المستشار قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضايا فساد مالي بمؤسسة الأهرام للإعلانات إخلاء سبيل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، ورئيس وكالة الأهرام للإعلانات بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لاتهامه بتخفيض قيمة الإعلانات لصالح شركة أد لاين للإعلانات والتربح من خلال تأسيس شركة "إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة" من الباطن، والحصول على نسب من الإعلانات لصالحه، كما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل ثلاثة آخرين من العاملين في المؤسسة المسئولين عن قسم المراجعات المالية بكفالة 50 ألف جنيه لاثنين و20 ألف جنيه لآخر.

وتقدم أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق ببلاغ إلى النائب العام فى 2011 ضد كل من إبراهيم نافع، وحسن حمدى، وآخرين، من مسئولى مؤسسة الأهرام بارتكاب العديد من المخالفات المالية التى ترتب عليها استيلاؤهم على أموال المؤسسة وتربحهم دون وجه حق من وظائفهم وإضرارهم العمدى بأموال المؤسسة.

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وكان من أهم المخالفات التى أكدها النجار فى بلاغه قيام حسن حمدى مدير وكالة الأهرام للإعلان بتخفيض مستحقات مؤسسة الأهرام فى التعاقد المبرم بينها وبين وكالة "أد لاين للإعلان" البحرينية، لمنحها حق امتياز الإعلانات فى الطبعة العربية التى تصدرها المؤسسة بالدول العربية، وذلك نظير تعاقد تلك الشركة مع حسن حمدى للعمل بها، مقابل حصوله على عشرين ألف درهم شهريا، بالإضافة إلى قيامه بالاشتراك مع ابني إبراهيم نافع بتأسيس شركة "إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة" والتعامل مع مؤسسة الأهرام تحت ستار شركة إنتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين، والتربح على أثر ذلك، وأيضا عدة مخالفات مالية أخرى، تمثلت فى صرف مكافآت مالية كبيرة للعاملين بالمخالفة للوائح المالية للمؤسسة، وبعض الوقائع الأخرى التى سبق أن شملها التحقيق فى القضية رقم 812/2005 حصر أموال عامة عليا.