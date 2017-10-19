6 قوانين تحاصر الأطباء تحت قبة البرلمان

التحرير

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مقترحات ومشروعات قوانين أطلقها عدد من النواب خلال الأيام الماضية تتعلق بآلية عمل الأطباء، وعلى رأسها مشروع قانون المسئولية الذي يتضمن عقوبات على مقدمي الخدمة الطبية حال ارتكابهم أخطاء ناجمة عن الجهل والإهمال، بالإضافة إلى مقترح مشروع قانون يمنع جمع الأطباء بين العمل الحكومي والخاص، في محاولة لعلاج تردي الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية وفقًا لمقدمي المقترح، وأخيرًا أعلن أحد نواب البرلمان إعداد مشروع قانون لرفع أجر أطباء التكليف بما يضمن عدم عملهم بالعيادات الخاصة.

«التحرير» ترصد أبرز القوانين التى تخص الأطباء تحت قبة البرلمان، ومنها:

«المسئولية الطبية»

يناقش مجلس النواب مشروع قانون «المسئولية الطبية» المقدم من عدد من نواب البرلمان، الذى يتضمن معاقبة مقدم الخدمة الطبية فى حال حدوث خطأ طبى ناجم عن الجهل والإهمال أو عدم العناية والاهتمام اللازم بالمريض، ويتطرق القانون إلى عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناءً على طلبه أو ولي أمره، وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة في مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا تتولى المسئولية الطبية لتلقي الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، ويكون من شأنها تقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك لبيان وجود خطأ طبى من عدمه وبيان الأسباب المترتبة على ذلك الخطأ، ويتناول القانون أيضا أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أى شىء يكون من شأنه إجهاض المرأة إلا فى حالات معينة، من ضمنها الحفاظ على حياة الحامل، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل أو زوجها.

وألزم مشروع القانون مقدمي الخدمة الطبية بالتأمين الإجباري على العاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كي يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، إضافة إلى وضع العقوبات اللازمة في حالة الخطأ الطبي الناتج عن الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.

«منع الجمع بين العمل الحكومي والخاص»

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب، فى مايو الماضى، على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تردي الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذي يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، وذلك نظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي، وجمعهم بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذي يترتب عليه تقصيرهم وعدم وجودهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية، وعدم أدائهم ما عليهم من مسئوليات تجاه المواطن البسيط.

وينص القانون على أن «الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة في حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامهم بتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية».

«التأمين الصحي الشامل»

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وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد راضي، أعلن أنه تم الانتهاء بنسبة كبيرة من ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون التأمين الصحي، وأصبح جاهزًا لتقديمه إلى مجلس النواب، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماع حضره الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، وممثلون عن وزارة العدل، لاستعراض الملاحظات الأخيرة على مشروع القانون، لعرضه من جديد على مجلس الوزراء قبل إرساله إلى البرلمان.

وأكد أنه مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وتمت إحالته لمجلس الوزراء لمراجعته وإرساله إلى البرلمان لإقراره بداية العام المقبل.

كانت نقابة الأطباء قد أعلنت رفضها بعض نصوص مشروع القانون منذ الإعلان عنه نهاية العام الماضى، لعدم توافر الضمانات الكافية لتطبيقه على أرض الواقع، وذلك لعدم توافر مظلة علاج كريم لكل المصريين، ومجال عمل محترم لكل أعضاء الفريق الطبى والمنشآت الطبية، ولأن فلسفة مشروع قانون التأمين الصحي تقوم على التعاقد مع المستشفيات طبقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يفتح الباب لـ«خصخصة» المستشفيات، على حد رأيها.

«منع التزويغ»

أعلن النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، عن إعداده قانونا بشأن معاقبة الأطباء الذين يعملون فى العيادات الخاصة، وهم معينون فى المستشفيات الحكومية، موضحًا أن مشروع القانون ينص على تعيين الأطباء الجدد بعد التكليف الحكومى بالمستشفيات الحكومية والخاصة، بعد تخرجه بمرتب لا يقل عن 3 آلاف جنيه، وذلك لأن الطبيب الذي يعمل فى المستشفيات الحكومية يتقاضي أجرا بسيطا يجعله لا يؤدي واجبه على أكمل وجه، ويذهب إلى القطاع الخاص بعد قضائه نحو ساعتين فقط يوميا فى عمله، وذلك فى ظل غياب الرقابة من وزارة الصحة على المستشفيات.

وأوضح النائب أنه عند حصول الطبيب على راتب كاف لن يلجأ إلى العيادات الخاصة، وهذا القانون معمول به فى معظم الدول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن القانون يحتوي على عقوبات ضد الأطباء الذين يعملون فى المستشفيات، بحيث تتدرج العقوبات حتى تصل إلى الفصل نهائيا عند إثبات عمل الطبيب المعين فى المستشفيات الحكومية، فى العيادات والمستشفيات الخاصة.

«المعاش التكميلي»

أعادت النقابة العامة للأطباء طرح مشروع قانون المعاش التكميلي إلى وزارة الصحة، ضمن أعمال اللجنة النقابية الوزارية، لافتين إلى أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عامًا من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة، ما جعل النقابة تتقدم بمشروع المعاش التكميلي للأطباء.

وأشارت النقابة إلى أن موارد هذا المعاش التكميلي ستتكون من اشتراك الطبيب البالغ 3% من المستحقات الحالية، بالإضافة إلى 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشآت الطبية، بعد خصم قيمة المستلزمات و25% من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى 50% من حصيلة الجزاءات الموقَّعة على الأطباء.

«كلية الطب 5 سنوات فقط»

لم تكن تلك المشروعات والمقترحات الوحيدة التي اختصت الأطباء، ولكن كانت هناك قرارات أيضًا وآخرها اعتماد المجلس الأعلى للجامعات النظام الجديد بشأن تغيير الدراسة في كليات الطب، واقتصارها على 5 سنوات وسنتين للامتياز، بجانب التدريب الإكلينيكي وإقرار امتحان وطني موحد لخريجي الكليات، حيث أكد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أن الضوابط التي أعدتها لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات تعد خطوة هامة على الطريق الصحيح من خلال البعد عن التلقين، وإعمال مبدأ البحث العملي، والاعتماد على المراجع والدراسات داخل مصر وخارجها، إضافة إلى أنه تم إلغاء الامتحان الشفوي في عدد من الكليات والتعويض عنه بالامتحانات العملية.