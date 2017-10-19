«الصحة»: احذروا «زورين» المضاد الحيوي المغشوش.. يُسبب الوفاة

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حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، التابعة لوزارة الصحة، من وجود حقن مضاد حيوى مغشوشة بالصيدليات، وأصدرت الإدارة منشورا برقم 75 لسنة 2017، طالبت فيه فروعها فى المحافظات بضبط وتحريز العبوات المقلدة من مستحضر زورين (Xorin 1g vial) وهو مضاد حيوى من مجموعة السيفالوسبورينات وهو قاتل للبكتيريا بتشغيلة رقم 154084 الصادرة بتاريخ إنتاج 1/2017، وانتهاء 1/2019، من إنتاج شركة المهن الطبية للأدوية بالإسماعيلية.

وأوضحت الإدارة فى منشورها رقم 75 لسنة 2017 (غش تجاري)، أبرز الفروق بين العبوات الأصلية والمغشوشة، من المستحضر المذكور، وأبرزها أن العلبة الخارجية الأصلية مدون عليها عبارة "يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء"، والعبوة المغشوشة لا توجد عليها تلك العبارة.

كما أن الفيال الداخلى للعبوة الأصلية لون الغطاء بها أزرق، وفى العبوة المغشوشة لون الغطاء بها أخضر، ولون الكاوتش فى الأصلية أحمر وفى المغشوشة رمادى، والأمبولة الرئيسية مدون عليها إنتاج مصنع أوتسوكا للمحاليل الطبية، والأمبولة المغشوشة مدون عليها إنتاج فارما.

في فبراير قبل الماضي لقى محمد عبد الستار، عامل بشركة غزل المحلة الكبرى حتفه، وأصيبت 4 سيدات أخريات من عمال الشركة بتشنجات وارتفاع فى درجة الحرارة ورعشة شديدة، بعد أن تم حقنهم بمضاد حيوى "زورين"، بديلا عن المضاد الحيوي "سفوتاكس"، مما تسبب لهم في حساسية بالغة أودت بحياة أحد العاملين بالشركة.

كما حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة في منشور دوري رقم 80 لسنة 2017 من عقار "تيجرال" لعلاج نوبات الصرع والتهابات الأعصاب من إنتاج شركة سيد للأدوية، بتشغيلة رقم 01170046، حيث إنه غير مطابق من خلال الخواص الطبيعية ومن ثم غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وفي المنشورين الصادرين بأرقام 79 لسنة 2017 حذرت وزارة الصحة عبر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة من استخدام 11 تشغيلة من عقار "ألفافين" Alphafen Oral Susp، الخافض للحرارة من إنتاج شركة كيروفيست لصالح ألفاكيور، وكذلك 4 تشغيلات غير مطابقة للخواص الطبيعية من عقار "باكتيكلور" Bacticlor 250 mg O/S المستخدم كمضاد حيوي للعلاج والوقاية من عدوى الأنف والأذن والحنجرة والتهاب الجيوب الأنفية من إنتاج شركة فاركوبي للأدوية.