مباحث أكتوبر تلاحق المتهمين بقتل سائق داخل منزله بـ "ابني بيتك"

كتب - محمد شعبان:

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها؛ لتحديد هوية المتهمين بقتل سائق عُثر على جثته داخل منزله بمنطقة مشروح "ابني بيتك".

مأمور قسم ثالث أكتوبر، كان قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمساع دوي طلقات نارية بمنطقة ابني بيتك، ووجود قتيل.

انتقل فريق المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة سائق غارقا في دمائه، وبه آثار طلقات نارية بالجسم.

استمع ضباط مباحث فرقة أكتوبر إلى أقوال أسرته وبعض الجيران، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص فريق بحث بقيادة العقيد عصام نبيل، مفتش مباحث أكتوبر، والمقدم فوزي عامر، وكيل الفرقة، والرائد محمد الصعيدي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، علاقات المجني عليه؛ للوقوع على عداواته.