لخطورتها على الصحة.. جامعة الإسكندرية تشارك في جمع لمبات "الفلورسنت"

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن مشاركة الجامعة في المشروع التجريبي بوزارة البيئة لجمع اللمبات "الفلورسنت" المستهلكة في محافظة الإسكندرية.

واستعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، مراحل تنفيذ المشروع المقدم من المهندس شكري حسين، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

وقال"الكردي" في تصريحات اليوم الخميس، إن المشروع يهدف لوضع منظومة لجمع ونقل ومعالجة اللمبات "الفلورسنت" لما تحتويه هذه اللمبات من مادة الزئبق الخطرة على الصحة العامة.

وأشار إلى أن المشروع يعمل من خلال ثلاث مراحل هي عملية الجمع من المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين بالإسكندرية، مرورًا بعملية النقل من نقاط التجميع إلى مركز "الناصرية" للمخلفات الخطرة وإنتهاء بعملية المعالجة والتخلص الآمن.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تنظيم عدة محاضرات بكلية العلوم لتوعية الطلاب وكيفية التعامل الآمن، لافتًا إلى إمكانية التعاون في زيادة توسيع نقاط الجمع وخطة التوعية على مستوى الجامعة.