أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لخطورتها على الصحة.. جامعة الإسكندرية تشارك في جمع لمبات "الفلورسنت"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

لخطورتها على الصحة.. جامعة الإسكندرية تشارك في جمع لمبات "الفلورسنت"

01:16 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الدكتور عصام الكردي

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، عن مشاركة الجامعة في المشروع التجريبي بوزارة البيئة لجمع اللمبات "الفلورسنت" المستهلكة في محافظة الإسكندرية.

واستعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، مراحل تنفيذ المشروع المقدم من المهندس شكري حسين، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

وقال"الكردي" في تصريحات اليوم الخميس، إن المشروع يهدف لوضع منظومة لجمع ونقل ومعالجة اللمبات "الفلورسنت" لما تحتويه هذه اللمبات من مادة الزئبق الخطرة على الصحة العامة.

وأشار إلى أن المشروع يعمل من خلال ثلاث مراحل هي عملية الجمع من المنشآت الحكومية والخاصة والمواطنين بالإسكندرية، مرورًا بعملية النقل من نقاط التجميع إلى مركز "الناصرية" للمخلفات الخطرة وإنتهاء بعملية المعالجة والتخلص الآمن.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تنظيم عدة محاضرات بكلية العلوم لتوعية الطلاب وكيفية التعامل الآمن، لافتًا إلى إمكانية التعاون في زيادة توسيع نقاط الجمع وخطة التوعية على مستوى الجامعة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بعد مرور 1000 عام على رحيله.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بـ"أبو الجراحة

    أخبار

  • بالصور والفيديو- "قُلة حُبنا نملاها زغليلو".. "إملى التانك" عصير قصب

    أخبار

  • بينهم 3 سيدات.. 4 عمداء جدد لكليات بجامعة الإسكندرية

    أخبار

  • الهندسة المدنية بالإسكندرية تحصد المركز الأول بمشروع تخرج على مستوى

    أخبار

إعلان

59066e333f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة