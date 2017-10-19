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وفد "الإيفاد" يتفقد مشروعات تطوير الري الحقلي في المنيا

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مصراوي Masrawy

وفد "الإيفاد" يتفقد مشروعات تطوير الري الحقلي في المنيا

01:15 م الخميس 19 أكتوبر 2017

المنيا - ريمون الراوي:

يواصل وفد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) برئاسة الدكتور طارق قطب، الخبير الدولي للري بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، زيارته لمحافظة المنيا، لمناقشة ومتابعة سير العمل بمشروع تطوير الري الحقلي لدى المزارعين من أبناء المحافظة بمنطقتي بقرلنك، ودفش، بمركز سمالوط.

استقبل الوفد اللواء نبيل منصور سكرتير عام محافظة المنيا، والذي ضم الوفد الدكتور عبدالكريم سما المدير الإقليمي للمشروع، والدكتور محمد سمير أبو سليمان، مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الخبراء الدوليين والمصريين لتطوير مشروعات الري الحقلي، والمهندس رمضان كمال، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا، والمهندس عبدالعاطي صديق، مدير مديرية الزراعة بالمنيا.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، أهمية توفير الاحتياجات المائية ومواجهة مشكلة ندرة المياه في المستقبل والسعي البناء لاستغلال الموارد المائية للمحافظة الاستغلال الأمثل لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالري الحقلي والزراعة ووضع قواعد التوزيع المنصف والعادل للمياه.

وقال المهندس رمضان كمال، إن المشروع يأتي لخدمة 4500 فدان من الأراضي الزراعية لتحسين الري، وتقليل فواقد مياه الري ورفع إنتاجية الفدان، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع وصلت إلى 150 مليون جنيه، تضم الأعمال المدنية والميكانيكية، وتركيب شبكات كهربائية، ومن المرجح أن يتم الانتهاء في شهر مارس لعام 2018.

كما أوضح المهندس عمر درويش، مدير عام ري شرق المنيا، أن المشروع يهدف إلي تكوين روابط لمستخدمي مياه الري علي المساقي الخصوصية وتحويلها من مساقي ترابية إلي مساقي مواسير واستخدام طلمبات كهربائية لتقليل زمن وتكلفة ري الفدان لترشيد استهلاك المياه.

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