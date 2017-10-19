إخلاء سبيل ضابط شرطة متهم باقتحام مدرسة والاعتداء على تلاميذ بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت النيابة العامة في المنيا، اليوم الخميس، إخلاء سبيل ضابط شرطة برتبة رائد، متهم باقتحام المدرسة الرسمية للغات بمركز مطاي أمس الأربعاء، والاعتداء على عدد من التلاميذ، وإشهار سلاحة الميري.

وقضى عدد من تلاميذ المدرسة الرسمية للغات بمدينة مطاي، ليلتهم حتى صباح اليوم الخميس، نيامًا على كراسي الانتظار بمقر محكمة مطاي، في انتظار أخذ أقوالهم من قِبل النيابة العامة، في واقعة اتهام العشرات من أولياء أمورهم وإدارة المدرسة، ضابط شرطة، باقتحام فصل دراسي والاعتداء على التلاميذ، خلال اليوم الدراسي.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، بلاغًا من العميد دكتور منتصر عويضة، أمس الأربعاء، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع مشادات بين ضابط شرطة، و3 من تلاميذ المدرسة الرسمية للغات، تطورت إلى مشاجرة، تم على إثرها إبلاغ النيابة العامة التي تحقق في الواقعة.

وقال عدد من أولياء الأمور، إن 15 منهم حرروا محاضر ضد الضابط، الذين قالوا إنه اعتدى على أبنائهم، وجاري تحرير محاضر أخرى، خاصة أنه الضابط لوح بسلاح كان بحيازته مهددًا المتواجدين، ما دفع المدرس إلى صرف التلاميذ للفناء، وعقب ذلك حضرت الشرطة واصطحبت الضابط للقسم، وبعدها للنيابة العامة حيث قدم أولياء الأمور بلاغًا ضد الضابط.

وأضاف محمد عبدالحكيم، عضو مجلس الأمناء بالمدرسة الرسمية للغات بمطاي، إن التلاميذ أصابهم الهلع، "كيف نأمن عليهم داخل أسوار المدرسة مرة أخرى، بعد اقتحام فصل دراسي والاعتداء على الطلبة والمعلمين، وشهدت المدرسة اليوم ارتفاع نسبة الغياب بين الطلاب، بسبب ماحدث من هلع وهرج داخل أسوار المدرسة أمس في اليوم الدراسي وإشهار السلاح داخل دار علم بين أطفال".

وقالت مصادر أمنية، إن الضابط الذي اقتحم المدرسة رائد شرطة يدعي "م. ع"، من قوة أمن محور قناة السويس وأنه محل إقامته في محافظة الجيزة وزوجته مقيمة في مدينة مطاي، وإن 3 من التلاميذ تشاجروا مع نجله واعتدوا عليه بالضرب أثناء انعقاد اليوم الدراسي أمس الأول الثلاثاء.

واتهم الضابط إدارة المدرسة أنها لم تتخذ أي إجراء تجاه الواقعة، وبحسب المصادر، ذهب الضابط للمدرسة في اليوم التالي أمس الأربعاء، وتشاجر مع الطلاب الذين اعتدوا على نجله، وتعدت زوجة الضابط على إحدى المدرسات وجذبتها من شعر رأسها، بل أن تحضر الشرطة واصطحبت الضابط المتهم للنيابة العامة، حيث قدم أحد أولياء أمور الطلاب المجني عليهم بلاغًا واحدًا ضد الضابط، جرى التحقيق فيه.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3927 / إداري مركز مطاي.

