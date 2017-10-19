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رئيس البرلمان الاوروبي: لا يوجد أحد في أوروبا يؤيد استقلال كتالونيا

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مصراوي Masrawy

رئيس البرلمان الاوروبي: لا يوجد أحد في أوروبا يؤيد استقلال كتالونيا

01:13 م الخميس 19 أكتوبر 2017

رئيس البرلمان الاوروبي: لا يوجد أحد في أوروبا يؤيد استقلال كتالونيا

رئيس البرلمان الاوروبي أنطونيو تاجاني

مدريد- (د ب أ):

حذر رئيس البرلمان الاوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، من أنه إذا مضت سلطات إقليم كتالونيا قدما وأعلنت الاستقلال عن إسبانيا، فلن يدعمها أحد في الاتحاد الاوروبي.

وقال تاجاني لاذاعة "كوبي" الاسبانية: "أعتقد أنه سيكون من الجيد بالنسبة لحكومة كتالونيا ألا تعلن الاستقلال، سيكون من الجيد لانه لا يوجد أحد يؤيد استقلال كتالونيا".

وأضاف: "نحن نؤيد الحوار، ولكن ليس من الممكن أن يقبل أحد في أوروبا استقلال كتالونيا". وإذا أصر زعماء كتالونيا، "فإنهم سيصيروا معزولين. فلن يساعد أحد حكومة كتالونيا على هذا الطريق".

وجاءت تصريحات تاجاني قبيل انتهاء المهلة التي منحتها الاسبانية لرئيس إقليم كاتالونيا، كارلوس بوجديمون، للتخلي نهائيا عن خططه الانفصالية للإقليم، إلا أنه رد مهددا بإعلان الانفصال إذا علقت مدريد سلطات الحكم الذاتي لكتالونيا.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا بعد غد السبت لتفعيل إجراءات تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا، حيث قالت في بيان إنها ستمضي في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 155 من الدستور لاستعادة الشرعية في الحكم الذاتي في كتالونيا.

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مصراوي Masrawy

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