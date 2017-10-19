القبض على صاحب مصنع يُقلد العلامات التجارية في المرج
القبض على صاحب مصنع يُقلد العلامات التجارية في المرج
01:13 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الاموال العامة تقليد مطبوعات
كتب - سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، صاحب مصنع بلاستيك بمنطقة المرج لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمصنع ملكه بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.
التفاصيل بدأت أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بالقاهرة بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج، تمكنوا من ضبط "أحمد.أ"، 55 سنة، صاحب مصنع بلاستيك، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمصنع ملكة بدون تكليف من مصلحة التسجيل التجاري ووزارة الصحة.
وقالت التحقيقات بأنه بمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتقليد العلامات التجارية بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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