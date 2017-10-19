أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حجازي" عن النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة: "اطمنوا هنعلن كل شيء"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حجازي" عن النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة: "اطمنوا هنعلن كل شيء"

01:08 م الخميس 19 أكتوبر 2017

حجازي

رضا حجاري

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور رضا حجاري رئيس قطاع التعليم العام على مخاوف أولياء الأمور من عدم إعلان آليات النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة المقرر تطبيقه بدءا من سبتمبر 2018، قائلًا: "اطمنوا هنعلن كل شيء فور اكتمال الرؤية".

وقال "حجازي"، إن هناك فريقًا كبيرًا يعمل حاليا على إنهاء ملامح النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة، وفور انتهاء عمله سيتم إعلان كافة التفاصيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتفسير بعض مواد القرار رقم 377 لسنة 2017 المتعلق بتعديل بعض مواد القرار 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم الأساسي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "التعليم": "مش مسموح طالب يطلع 4 ابتدائي مش بيعرف يقرأ ويكتب"

    أخبار

  • "التعليم": التظلم حق لكل طالب في حالتي "الرسوب والنجاح" بجميع المراحل

    أخبار

  • "تعليم القاهرة" توضح حقيقة مد اليوم الدراسي ساعة إضافية

    أخبار

  • وزير التعليم يُكرم ثلاثة طلاب من المتفوقين بالثانوية العامة

    أخبار

إعلان

da669705c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة