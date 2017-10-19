حجازي" عن النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة: "اطمنوا هنعلن كل شيء"

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور رضا حجاري رئيس قطاع التعليم العام على مخاوف أولياء الأمور من عدم إعلان آليات النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة المقرر تطبيقه بدءا من سبتمبر 2018، قائلًا: "اطمنوا هنعلن كل شيء فور اكتمال الرؤية".

وقال "حجازي"، إن هناك فريقًا كبيرًا يعمل حاليا على إنهاء ملامح النظام الجديد للتعليم والثانوية العامة، وفور انتهاء عمله سيتم إعلان كافة التفاصيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتفسير بعض مواد القرار رقم 377 لسنة 2017 المتعلق بتعديل بعض مواد القرار 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم الأساسي.