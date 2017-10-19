التأديبية العليا تُجازي رئيس معامل وزارة الصحة ومسئول التجهيزات

كتب – محمود الشوربجي:

قضت المحكمة التأديبية العليا، اليوم الخميس، بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، ومدير هندسة التجهيزات والصيانة، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وشمل الحكم في القضية رقم 27 لسنة 59 قضائية، براءة مدير إدارة المخازن بعد ثبوت عدم صحة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام والتي نسبتها إليه النيابة الإدارية.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي تحكم وظائفهم، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشف الحكم أن أحمد صفوت عبدالغني، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة صرح للمتهم "إ.ع"، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية باستلام أجهزة المعايرة الخاصة بكبائن الحماية البيولوجية دون إثباتها في الدفاتر الخاصة بالمخازن التابعة للإدارة المركزية رئاسته بالمخالفة للائحة المخازن.

وأن الأخير استولى لنفسه دون وجه حق على 4 أجهزة معايرة كبائن الحماية البيولوجية المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وامتنع عن ردها رغم مطالبته بذلك.

وأكدت المحكمة عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى "م.م"، مدير إدارة المخازن بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وأنه لم يتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المخزنية المقررة بشأن فحص وإضافة أجهزة المعايرة الواردة من أمريكا كهدية ــ ولم سمح للمتهم الثالث باستلامها قبل إدراجها بسجلات المخازن.

وانتهت المحكمة إلى مجازاة "أ.ص"، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بعقوبة "اللوم" ومجازاة "ع. م"، مدير إدارة هندسة التجهيزات والصيانة الطبية بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى مباشرة مع براءة "م.م" مدير إدارة المخازن.