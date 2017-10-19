الخدمات الطبية بالداخلية توجه قافلتين طبيتين للإسكندرية والبحر الأحمر

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، العديد من القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين ورجال الشرطة والمحجوزين بأقسام الشرطة بنطاق مديريتي أمن الإسكندرية والبحر الأحمر.

وبدأت أولى تلك القوافل بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات أسفرت جهودها عن إجراء الكشف الطبي على 582 حالة متنوعة وصرف الأدوية اللازمة لهم فضلا عن توجيه قافلة أخرى في نطاق مديرية أمن البحر الأحمر أسفرت جهودها عن إجراء الكشف الطبي على عدد من الحالات وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها لاستمرار توجيه تلك القوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تقديم أفضل سُبل الرعاية الطبية اللازمة للمحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية وكذلك العاملين بأقسام ومراكز الشرطة.