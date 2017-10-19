جبروت امرأة.. احتجزت طفلا وحرقت جسده بسبب تعرضه للسرقة
جبروت امرأة.. احتجزت طفلا وحرقت جسده بسبب تعرضه للسرقة
12:47 م الخميس 19 أكتوبر 2017
المتهمة
كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:
احتجزت ربة منزل، بمنطقة عين شمس، طفلا، داخل منزلها، وأجبرت والدته على توقيع إيصالات أمانة، مقابل إطلاق سراحه، وذلك بسبب تعرضه لسرقة "توك توك"، تمتلكه يعمل عليه الطفل كسائق.
تلقى العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، إخطارًا من رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، يفيد تقدم ربة منزل تدعى "نجاة.س"، 47 سنة، ببلاغ تتهم فيه "أمل.س"، 20 سنة، باحتجاز ابنها "إسماعيل"، 10 سنوات.
أضافت المبلغة أمام رجال المباحث، أن ابنها كان يعمل سائق "توك توك"، تمتلكه المشكو في حقها، وأنه تعرض للسرقة، الأمر الذي دفع السيدة لاحتجازه داخل منزلها، والتعدي عليه بالضرب وكيه بأعقاب السجائر بأنحاء متفرقة بجسده وإصابته "بحروق بالقدمين والصدر"، وذلك لإجبار المبلغة التوقيع على إيصالات أمانه على بياض نظير إطلاق سراح نجلها.
أمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بسرعة التحقق من صحة تلك الاتهامات، وكشفت تحريات المقدم وليد حماد رئيس المباحث، أن صحة الواقعة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة في أحد الأماكن التي تتردد عليها، وتم العثور معها على إيصالين أمانه موقع من المجني عليها.
اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة لإجبار المبلغة، ونجلها على إعادة الـ "توك توك" المستولى عليها.
تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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