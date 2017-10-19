أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

12:37 م الخميس 19 أكتوبر 2017

تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

نجل محمد مرسي

كتب - عمرو علي:

قررت محكمة جنح الزقازيق ثان، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة "أسامة" الرئيس الأسبق محمد مرسى بتهمة حيازة سلاح أبيض لجلسة ٢٦ أكتوبر الجاري، لحضور الدفاع.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أسامة نجل الرئيس الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية فض رابعة، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض.

وأحالت النيابة العامة نجل مرسى لمحكمة الجنح بتهمة حيازة سلاح أبيض ما يجعله يطبق عليه قانون الأسلحة والذخيرة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رفض دعوى ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس" وتغريمه 4000 جنيه

    أخبار

  • اليوم.. الحكم في ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس"

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة بديع و682 آخرين بقضية "أحداث العدوة"

    أخبار

  • تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بقضية اقتحام قسم شرطة العرب لـ 26 نوفمبر

    أخبار

إعلان

bb39371625.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة