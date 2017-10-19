تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض
تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض
12:37 م الخميس 19 أكتوبر 2017
نجل محمد مرسي
كتب - عمرو علي:
قررت محكمة جنح الزقازيق ثان، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة "أسامة" الرئيس الأسبق محمد مرسى بتهمة حيازة سلاح أبيض لجلسة ٢٦ أكتوبر الجاري، لحضور الدفاع.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على أسامة نجل الرئيس الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية فض رابعة، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض.
وأحالت النيابة العامة نجل مرسى لمحكمة الجنح بتهمة حيازة سلاح أبيض ما يجعله يطبق عليه قانون الأسلحة والذخيرة.
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