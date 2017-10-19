بالمستندات.. أول دعوى قضائية ضد المدراس اليابانية

المنوفية - مروة فاضل:

رفع 6 من أولياء أمور طلاب المدرسة اليابانية بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، برفع 6 دعوات قضائية بمجلس الدولة للطعن على نتيجة المدرسة وإيقاف القبول ودفع المصروفات لحين البت في القضية في محكمة الأمور المستعجلة.

واختصم أولياء الأمور في الدعوى، وزير التربية والتعليم ومحافظ المنوفية ووكيل وزارة التعليم بالمنوفية ومدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة اليابانية.

وقال عبدالواحد العشماوي، ولي أمر، أنه باستبعاد نجليه من كشوف المقبولين بالمدرسة التعليمية وقبول آخرين بحجة المربع السكني، مؤكدًا أنه تقدم بالطعن على نتيجة القبول وإيقاف النتيجة لحين البت في إعادة ترتيب الأطفال حسب السن وأن يسبق السن المربع السكني طبقا للقرار الوزاري، حيث إنه في البند رقم 5 يكون السن هو المعيار الأول والمربع السكني بند رقم 6 يتم اللجوء إليه في حالة التساوي في السن.

وأضاف، أنه لا يجوز إنشاء مدرسة لفئة معينة أو شوارع بعينها أو شارع معين بالأخص لأنها منفعة عامة للمدينة بأكملها.

وطالب الدكتور مبروك عطية والد أحد الطلاب، باستبعاد المربع السكني لأنها الثغرة للواسطة والمحسوبية واللجوء إلى السن.

وأكد، رضا الرشيدي، مدير عام التعليم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تقدم باقتراح للمحافظ لرفعه للوزير للمطالبة بأن يكون المربع السكني هو مدينة شبين الكوم بأكملها وأن يكون الاختيار وفق السن، مؤكدًا أنهم ينتظرون الموافقة على الطلب مع استمرار تلقي تظلمات أولياء الأمور بالمدرسة.

وأشار الرشيدي، إلى أنه تم إرجاء الدراسة بالمدرسة اليابانية لحين الانتهاء من فرش المدرسة وتجهيزها والنظر في التظلمات المقدمة من أولياء الأمور.

وأكد، أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم والمحافظة للنظر في التظلمات المقدمة من أولياء الأمور.