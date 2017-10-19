وزير الصحة: "السكتة الدماغية" ثاني أعلى أسباب الوفاة في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الإصابة بالسكتة الدماغية تعد السبب الثاني للوفاة في مصر، بعد جلطات القلب، ويليهما أمراض الكبد، فيما تأتي حوادث الطرق في المرتبة الرابعة.

جاء ذلك خلال كلمته مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية، والذي يعقد على مدار يومي ١٨ و ١٩ أكتوبر الجاري.

وأوضح وزير الصحة أن تشكيل اللجنة القومية للسكتة الدماغية يأتي لتوفير العلاج للمرضى وتسخير كل الإمكانيات ووضع بروتوكولات العلاج لهم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية العام الماضي، إلى أن السكتة الدماغية احتلت المركز الثانى بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة، بعد أمراض القلب، في مصر بمعدل 13.3 %.

وتحدث الإصابة بالسكتات الدماغية بسبب حدوث انسداد مفاجئ في الأوعية الدموية بالمخ مما يحد من تدفق الأكسجين للمخ ويؤدي لموت الخلايا الدماغية، وهو ما قد يؤدِّي إلى ضرر في الدماغ، أو الإصابة بإعاقة، أو حتى الوفاة.