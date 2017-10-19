أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة: "السكتة الدماغية" ثاني أعلى أسباب الوفاة في مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الصحة: "السكتة الدماغية" ثاني أعلى أسباب الوفاة في

12:50 م الخميس 19 أكتوبر 2017

أحمد عماد راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الإصابة بالسكتة الدماغية تعد السبب الثاني للوفاة في مصر، بعد جلطات القلب، ويليهما أمراض الكبد، فيما تأتي الطرق في المرتبة الرابعة.

جاء ذلك خلال كلمته مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية، والذي يعقد على مدار يومي ١٨ و ١٩ أكتوبر الجاري.

وأوضح وزير الصحة أن تشكيل اللجنة القومية للسكتة الدماغية يأتي لتوفير العلاج للمرضى وتسخير كل الإمكانيات ووضع بروتوكولات العلاج لهم.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية العام الماضي، إلى أن السكتة الدماغية احتلت المركز الثانى بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة، بعد أمراض القلب، في مصر بمعدل 13.3 %.

وتحدث الإصابة بالسكتات الدماغية بسبب حدوث انسداد مفاجئ في الأوعية الدموية بالمخ مما يحد من تدفق الأكسجين للمخ ويؤدي لموت الخلايا الدماغية، وهو ما قد يؤدِّي إلى ضرر في الدماغ، أو الإصابة بإعاقة، أو حتى الوفاة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الصحة يُشكل لجنة قومية لمكافحة "السكتة الدماغية"

    أخبار

  • وزير الصحة: زيادة حافز العاملين بـ"إسعاف شمال سيناء" تقديرًا لدورهم

    أخبار

  • وزير الصحة: قانون التأمين الصحي يصل البرلمان خلال أسبوعين

    أخبار

  • وزير الصحة لمصراوي: حل مشاكل الوحدات الصحية قريبًا

    أخبار

إعلان

7eb07cff36.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"