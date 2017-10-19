"التعليم": "مش مسموح طالب يطلع 4 ابتدائي مش بيعرف يقرأ ويكتب"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إن إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار الصف السادس سنة نقل عادية؛ بسبب الصراعات التي ترتبت عليها، من قلق أولياء الأمور وحرصهم على الدرجات.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام، الاستعانة بمعلمين من خارج المدارس لمراقبة وتصحيح الامتحانات، حفاظا على جديتها.

وعن المخاوف الخاصة بعدم اهتمام الطلاب بإتقان القراءة والكتابة حتى الصف الأول الإعدادي، بعد إلغاء الشهادة الابتدائية، قال حجازي، إن الوزارة أعادت معلم الصف مرة أخرى للصفوف الثلاثة الأولى بالحلقة الابتدائية لهذا الغرض.

وأشار "حجازي" إلى أنه مطلوب من معلمة الفصل التركيز على تعليم الطلاب الذين سترافقهم طوال اليوم القراءة والكتابة: "مش مسموح طالب يطلع 4 ابتدائي مش بيعرف يقرا ويكتب، المدرسة اللي هيتم رصد حالات أمية بها سيحقق مع مديرها".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لتفسير بعض مواد القرار رقم 377 لسنة 2017 المتعلق بتعديل بعض مواد القرار 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم الأساسي.

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