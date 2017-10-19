معهد بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة كورية نوفمبر المقبل

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي، عن عقد اتفاقية تعاون مشتركة بين المعهد وجامعة هانبات الكورية؛ بهدف المشاركة في إعداد استراتيجية لمدينة العلوم للبحوث الإلكترونية.

وأكد "الديب"، أن الجانبين سيوقعان الاتفاقية خلال شهر نوفمبر المقبل أثناء انعقاد المؤتمر السنوي بالإسكندرية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة التحكم المتقدمة خلال الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر القادم، وبمشاركة عدد من الشخصيات الهامة من كلا الطرفين.

ويشار إلى أن الديب التقى برئيس جامعة هانبات بجنوب كوريا بحضور نائب رئيس الجامعة الكورية، في سبتمبر الماضي للتباحث حول بنود الاتفاقية التي تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين الجانبين المصري والكوري في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم أولويات خطة التنمية المستدامة في مصر 2030.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية دعم علاقات التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية العالمية، وفى إطار التعاون العلمي والبحثي المشترك بين المؤسسات البحثية المصرية والكورية.