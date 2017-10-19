"البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة

كتبت - مادي غيث:

شنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، وشرطة البيئة والمسطحات ومجلس المدينة ومحافظة الجيزة، حملة مكبرة على منطقة برقاش طريق الحاجر بمركز ومدينة منشأة القناطر في الجيزة.

ولاحظت الحملة وجود عدد من مكامير الفحم النباتي بعضها مشتعلًا وبعضها معدًا للاشتعال وأكوام من الخشب والتبن.

تم إزالة عدد 6 مكامير بعد إطفائها، وتم تحرير محاضر مخالفة بيئية للقائمين على تلك المكامير.

تأتي الحملة ضمن عدد من الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية بكافة أنشطتها بنطاق القاهرة الكبرى؛ لمواجهة مصادر التلوث والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية.