أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة

12:38 م الخميس 19 أكتوبر 2017

أرشيفية

كتبت - مادي غيث:

شنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، وشرطة البيئة والمسطحات ومجلس المدينة ومحافظة الجيزة، حملة مكبرة على منطقة برقاش طريق الحاجر بمركز ومدينة منشأة القناطر في الجيزة.

ولاحظت الحملة وجود عدد من مكامير الفحم النباتي بعضها مشتعلًا وبعضها معدًا للاشتعال وأكوام من الخشب والتبن.

تم إزالة عدد 6 مكامير بعد إطفائها، وتم تحرير محاضر مخالفة بيئية للقائمين على تلك المكامير.

تأتي الحملة ضمن عدد من الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية بكافة أنشطتها بنطاق القاهرة الكبرى؛ لمواجهة مصادر التلوث والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة: تأجير معدات التعامل مع قش الأرز أرخص من القطاع الخاص بنسبة 30%

    أخبار

  • خالد فهمي: وزارة البيئة حققت نجاحات كبيرة في ملف السحابة السوداء

    أخبار

  • البيئة: "حرائق قش الأرز موجودة.. ومش هنحط عسكري على كل فدان لمنعها"

    أخبار

  • "البيئة" تحتفل بيومها العربي تحت شعار "استثمار مستدام من أجل بيئة

    أخبار

إعلان

ae72eca688.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة