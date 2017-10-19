"البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة
"البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة
12:38 م الخميس 19 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتبت - مادي غيث:
شنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، وشرطة البيئة والمسطحات ومجلس المدينة ومحافظة الجيزة، حملة مكبرة على منطقة برقاش طريق الحاجر بمركز ومدينة منشأة القناطر في الجيزة.
ولاحظت الحملة وجود عدد من مكامير الفحم النباتي بعضها مشتعلًا وبعضها معدًا للاشتعال وأكوام من الخشب والتبن.
تم إزالة عدد 6 مكامير بعد إطفائها، وتم تحرير محاضر مخالفة بيئية للقائمين على تلك المكامير.
تأتي الحملة ضمن عدد من الحملات التفتيشية التي تشنها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية بكافة أنشطتها بنطاق القاهرة الكبرى؛ لمواجهة مصادر التلوث والتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البيئة: تأجير معدات التعامل مع قش الأرز أرخص من القطاع الخاص بنسبة 30%
-
خالد فهمي: وزارة البيئة حققت نجاحات كبيرة في ملف السحابة السوداء
-
البيئة: "حرائق قش الأرز موجودة.. ومش هنحط عسكري على كل فدان لمنعها"
-
"البيئة" تحتفل بيومها العربي تحت شعار "استثمار مستدام من أجل بيئة
إعلان
إعلان