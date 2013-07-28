كيف تتخذين قرار العلاج بالليزر؟

قد يمنحك العلاج بالليزر جلداً رائعاً ناعماً خالياً من الشَّعر الزَّائد أو الشُّعيرات الدَّقيقة المزعجة، أو حتّى من حبوب الشَّباب والندبات القديمة. لكنَّه في نفس الوقت، قد ينطوي على عدد من المخاطر التي يجب أن تكوني على علم بها قبل اتخاذ هذا القرار الهام.

ولاتخاذ هذا القرار، أنت بحاجة أولاً إلى معرفة أنواع علاجات الليزر، وهي:

1. ليزر إزالة الشَّعر: يعمل على منع إعادة نمو بصيلات الشَّعر.

2. ليزر مكافحة الشيخوخة: يعمل على إزالة طبقة من جلد الوجه، وتركها لتنمو مرَّة أخرى لتكون العيوب والتجاعيد فيها أقلّ وضوحاً. كما يمكن استخدام الليزر في إنتاج الكولاجين في الجلد؛ لإخفاء الخطوط الدَّقيقة والتَّجاعيد.

3. الليزر لتصحيح البشرة: يعمل على إزالة البقع والندبات وغيرها من عيوب البشرة. كما يمكن استخدام الليزر في هذا المجال لتدمير الأوردة الموجودة على الوجه والساقين.



ولاتخاذ قرار كقرار البدء بعلاجات الليزر، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ عدداً من الأسئلة التي يجب أن تقومي بطرحها على الطَّبيب المختصّ، قبل اتّخاذ القرار الأخير، وهي:

• كم عدد الدورات التي سأحتاجها؟

• ما هي النَّتائج التي تتوقّعها لي واقعياً؟

• ما هي الآثار الجانبيَّة المحتملة؟

• كم ستكون التكلفة؟ وهل يمكنني أن أقوم بدفع المبلغ على أقساط؟

• هل سيكون هناك أيّ علاجات إضافيَّة للمتابعة؟

• هل ستكون الجلسات مؤلمة؟

• ماذا لو غيَّرت رأيي بين الجلسات؟

• كيف سيؤثِّر العلاج في نمط حياتي؟ وهل يجب أن أتجنَّب ضوء الشَّمس أثناء فترة العلاج؟

• هل سيكون عليّ الانتظار بين الجلسات؟

• ماذا أفعل إن كنت غير راضية عن النَّتائج؟

• هل يمكنني اختبار بقعة صغيرة من الجلد أولاً؟

كما يجب عليكِ اتخاذ هذه الإجراءات حتى تساعدك في اتخاذ القرار السَّليم للعلاج بالليزر:

1. تحققي من أنَّ العيادة التي قمتِ بزيارتها مسجَّلة مع منظم للرِّعاية الصحيَّة ولجنة رعاية الجودة.

2. يمكنكِ طلب الملف الخاصّ بالطَّبيب المختصّ حتى تتطلّعي عليه.

3. استشيري طبيبك إن كان لديكِ أيّ أمراض جلديَّة.

4. استشيري طبيبك بخصوص الأدوية التي تتناولينها، إن كانت تسبّب أيّ مضاعفات جراء العلاج بالليزر.