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وزير الصحة يُشكل لجنة قومية لمكافحة "السكتة الدماغية"

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يُشكل لجنة قومية لمكافحة "السكتة الدماغية"

12:35 م الخميس 19 أكتوبر 2017

أحمد عماد راضي

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، تشكيل اللجنة القومية للسكتة الدماغية.

وأكد راضي، أن اللجنة تضم في عضويتها عدد من أساتذة الجامعات بينهم: الدكتور حسام صلاح، والدكتور هاني عارف، والدكتور مجد زكريا أساتذة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور على حجازي والدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة والدكتور أحمد محيي رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور هاني نصر أمين عام هيئة المعاهد التعليمية والدكتور علاء عوض رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية، والذي يعقد تحت رعاية وزير الصحة يومي ١٨ و ١٩ أكتوبر الجاري.

وقال الوزير في كلمته، إن جميع المستشفيات الجديدة والجاري إنشائها لن تخلو من أقسام خاصة لعلاج السكتة الدماغية، لافتا إلى إنشاء قسم للسكتة الدماغية داخل الرعاية المركزة بمستشفى هليوبوليس.

وتحدث الإصابة بالسكتات الدماغية بسبب حدوث انسداد مفاجئ في الأوعية الدموية بالمخ مما يحد من تدفق الأكسجين للمخ ويؤدي لموت الخلايا الدماغية، وهو ما قد يؤدِّي إلى ضرر في الدماغ، أو الإصابة بإعاقة، أو حتى الوفاة.

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