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شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوقف السني العراقي.. ويؤكد: مستعدون لتقديم الدعم​

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوقف السني العراقي.. ويؤكد: مستعدون لتقديم الدعم​

12:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017

شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوقف السني العراقي.. ويؤكد: مستعدون لتقديم الدعم​

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، الدكتور عبد اللطيف الهميم، رئيس الوقف السني العراقي، خلال زيارته للقاهرة.

ورحب الإمام الأكبر برئيس الوقف السني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يدعم أبناء المسلمين الدارسين بمختلف كلياته ومعاهده، ويعمل على تزويدهم بعلومه التي ترسخ في نفوسهم وعقولهم سماحة الإسلام واعتداله.

وأكد الطيب، أن الأزهر مستعد لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء العراقيين عبر المنح الدراسية، وابتعاث المدرسين والوعاظ، وتدريب الأئمة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف الهُميم، عن تقديره لدور الأزهر الكبير في نشر الفكر الوسطي للإسلام، مشيدًا بكلمة الإمام الأكبر بمؤتمر دار الإفتاء المصرية التي لاقت صدى كبيرا في نفوس العلماء وطلبة العلم.

وأكد الهميم، أن العراق حريص على توثيق العلاقات مع الأزهر والاستفادة من خبراته باعتباره صوت الإسلام الوسطي المسموع في كل العالم.

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