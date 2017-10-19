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"التعليم": التظلم حق لكل طالب في حالتي "الرسوب والنجاح" بجميع المراحل

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مصراوي Masrawy

"التعليم": التظلم حق لكل طالب في حالتي "الرسوب والنجاح" بجميع المراحل

12:27 م الخميس 19 أكتوبر 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إن التظلم سيكون متاحًا لجميع الطلاب، في حالتي الرسوب والنجاح، لأن كل طالب من حقه الحصول على درجاته المستحقة، وقصر التظلم على حالة الرسوب فقط كان قرارًا خاطئًا.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام، إعادة النظر في المادة رقم 34 من القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2017، مضيفًا أنها ليست جديدة ولكنها من القرار القديم، وكانت وجهة النظر حينها، أن طلاب النقل والدور الثاني في حالة النجاح، ينتقلون للصفوف الأعلى تلقائيا، ولن يؤثر حصولهم على درجات إضافية من التظلمات في شيء.

ولفت رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن شمول المادة للشهادة الإعدادية خطأ؛ لأن الطالب يحتاج للدرجات؛ من أجل التنسيقات المختلفة للثانوية العامة ومدارس المتفوقين والمدارس الفنية المتميزة.

وأشار ححازي، إلى أنه لم يتم النظر في كل مواد القرار القديم رقم 313؛ لأن التعديلات مؤقتة، وسيتم استصدار قرارات جديدة بدءا من العام الدراسي المقبل، الذي سيشهد طفرة في النظام التعليمي بالكامل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لتفسير بعض مواد القرار رقم 377 لسنة 2017 المتعلق بتعديل بعض مواد القرار 313 لسنة 2011 الخاص بالتقويم التربوي الشامل لمرحلة التعليم الأساسي.

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