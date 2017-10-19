إصابة مسؤول أمن مدرسة أثناء فض مشاجرة بين تلميذين بأسيوط
إصابة مسؤول أمن مدرسة أثناء فض مشاجرة بين تلميذين بأسيوط
12:30 م الخميس 19 أكتوبر 2017
أرشيفية
أسيوط - أسامة صديق:
أصيب "ع. م. ع" مسؤول أمن بمدرسة أبوتيج الابتدائية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، بجرح في الرأس إثر إلقاء طالب بالصف السادس الابتدائي حجرا عليه لمحاولته فض مشاجرة بينه وبين زميلته بذات الفصل بالمدرسة وتم استدعاء الإسعاف والشرطة لتحرير محضر بالواقعة.
تم نقل المصاب لمستشفى أبو تيج المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الشرطة لتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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