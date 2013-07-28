نيللى كريم: أنا مع «السيسى» ضد الإرهاب

كتب : الوطن منذ 25 دقيقة

كانت ضمن مئات الفنانين والمثقفين الذين شاركوا أمس الأول فى المسيرة التى انطلقت من أمام وزارة الثقافة، متجهة إلى ميدان التحرير، حيث مليونية «لا للإرهاب»، استجابة لدعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، الممثلة نيللى كريم، التى يُعرض لها حالياً مسلسل «بنت اسمها ذات»، قالت إنها شاركت فى المسيرة من أجل أن تقول «لا للإرهاب»، معلنة أنها وجموع الفنانين يرفضون كل ما يحدث لمصر من هجمات إرهابية، كما يرفضون العنف الذى يتعرّض له المصريون. شارك فى المسيرة أيضاً إلهام شاهين ونادية الجندى وميرفت أمين وشهيرة ومحمود قابيل ويسرا وعزت العلايلى، وردّد المتظاهرون هتافات كان أبرزها: «يا سيسى يا أبوكاب.. طهّر مصر من الإرهاب»، إضافة إلى هتافات أخرى ضد جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى، كان من بينها: «حاللو يا حاللو.. ومرسى شعبه خلعوا».