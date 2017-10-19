رفض دعوى ردّ "العريان" لقاضي "التخابر مع حماس" وتغريمه 4000 جنيه

كتب - طارق سمير:

قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة ١٩إيجارات، اليوم الخميس، رفض طلب الردّ المقدم من عصام العريان ضد قاضي محاكمته بقضية " التخابر مع حماس" وتغريمه 4 آلاف جنيه.

كان "العريان" تقدم لرد ومخاصمة الدائرة 11 إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وكانت محكمة النقض، قضت- في وقت سابق- إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين في القضية، وقررت إعادة محاكمتهم